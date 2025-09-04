고3 운전면허 지원에 372억? 교실선 ‘행정폭탄’ 불만

일부 교사, ‘지방선거 의식한 정책’ 의혹 제기

도교육청 “선거와는 관련 없어”

운전면허시험장 기능 코스에서 수험자들이 주행 시험을 보고 있는 모습. 뉴시스

경기도교육청이 도내 고등학교 3학년 학생들에게 운전면허와 어학 등 각종 자격증 취득 비용을 1인당 최대 30만원까지 지원하는 사업을 시행하자 교육현장이 크게 술렁이고 있다. 학생들은 환영하는 분위기지만 일부 교사들은 ‘혈세 낭비’와 ‘행정 폭탄’이라며 거세게 반발하고 있다.

경기교사노조는 3일 국회에서 기자회견을 열고 “청년층 운전면허 지원 예산이 이미 따로 있는데 고3에까지 확대하는 것은 비효율적”이라고 비판했다.