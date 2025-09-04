경기도 “이주민 공공서비스 개선 필요”…디지털·다국어 지원 제안

경기도 이주민 공공서비스 이용 실태조사 진행

경기도가 도내 이주민들의 공공서비스 접근 현황을 조사한 결과 복잡한 행정 절차와 언어 장벽, 정보 부족 등이 주요 장애 요인으로 확인됐다.

이에 디지털 서비스 확대, 다국어 통역 지원, 맞춤형 단계별 지원체계 마련 등을 통해 접근성을 개선할 필요성이 제기됐다.