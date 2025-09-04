미래 반도체 경쟁력, ‘패키징’이 승부처… 차세대 기판 기술 경연

국제 첨단 반도체 기판 및 패키징 산업전

삼성전기, 글라스코어 패키지 기판

LG이노텍, 세계 최초 개발 코퍼 포스트 기술

인천 송도 컨벤시아에서 3일부터 5일까지 열리는 'KPCA 쇼 2025'의 삼성전기 전시 부스. 삼성전기 제공

패키징은 반도체 칩이 외부와 신호를 주고받을 수 있도록 전기적으로 연결하고 외부 충격 및 과열로 인한 성능 저하를 방지하는 역할도 한다.

LG이노텍 'KPCA 쇼 2025' 전시 부스. LG이노텍 제공