전국 곳곳 비·소나기…가뭄 겪는 강원은 ‘5㎜ 찔끔’
4일 수도권을 중심으로 비가 내리겠다. 남부 지방에는 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠다. 극심한 가뭄을 겪고 있는 강원 중·남부 동해안은 5㎜의 적은 비가 올 것으로 예상된다.
기상청에 따르면 이날 수도권과 충남 북부도 낮까지 가끔 비가 오겠고 오전부터 저녁 사이에는 충남권 남부와 충북, 경북 동해안을 제외한 남부 지방, 제주도에 소나기가 내리겠다.
강원도와 경북 동해안, 경북 북동 산지에는 가끔 비가 내리겠다. 수도권, 충남 북부도 낮까지 가끔 비가오고 오전부터 저녁 사이에는 남부 지방, 제주도에 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 수도권 10~60㎜, 충남 북부 서해안 5~60㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 북부 동해안과 세종·충남 북부 내륙, 충남 남부 서해안, 경북 동해안·북동 산지 5~20㎜, 울릉도·독도 5㎜ 안팎이다.
소나기에 따른 예상 강수량은 전라권 5~60㎜, 대전·충남 남동부와 충북, 대구·경북 내륙, 부산·울산·경남, 제주도 5~40㎜다. 제주도에는 많게는 60㎜ 이상의 비가 내리는 곳도 있겠다.
낮 최고기온은 25~33도로 예년보다 높겠다. 이날 오전 5시 기준 주요 지역의 기온은 서울 23.6도, 인천 23.5도, 수원 24.4도, 춘천 22.7도, 강릉 23.2도, 청주 26.0도, 대전 23.3도, 전주 23.9도, 광주 23.6도, 제주 26.9도, 대구 24.3도, 부산 25.9도, 울산 23.6도, 창원 24.3도 등이다.
남부 지방을 중심으로 최고 체감온도는 33도 안팎으로 오르면서 무더위가 이어지겠다. 서해안과 남해안, 제주도에는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.
바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 0.5~2.0ｍ, 서해 0.5~1.5ｍ로 예상된다.
