태어나자마자 평균 1억 증여받은 ‘0세 금수저’ 734명
지난해 태어나자마자 평균 1억원에 가까운 재산을 증여받은 이른바 ‘금수저’ 갓난아기가 700명이 넘는 것으로 나타났다.
4일 국회 기획재정위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 국세청에서 받은 증여세 결정 현황 자료에 따르면 2024년 0세에게 이뤄진 증여는 총 734건으로, 총액은 671억원에 달했다. 1인당 평균 9141만원에 해당하는 금액이다. 전년 636건, 615억원과 비교해 건수와 금액 모두 증가했다.
0세 증여 재산가액은 2020년 91억원 수준이었으나, 코로나19 시기 자산 가격이 상승하면서 2021년 806억원, 2022년 825억원으로 급증했다. 2023년에는 615억원으로 줄었다가 지난해 다시 늘어나는 추세를 보였다.
지난해 0세 증여를 자산 유형별로 보면 금융자산이 554건, 390억원으로 가장 많았다. 유가증권은 156건·186억원이었으며, 토지는 20건·26억원, 건물은 12건·26억원이었다.
미성년자(0~18세) 전체로 살펴보면 성인이 되기 직전인 16~18세에 1인당 평균 증여가액이 컸다. 이 중 16세가 최대치였는데, 평균 증여 재산가액은 1억4719만원이었다. 뒤를 이어 17세 1억1063만원, 18세 1억1011만원 순이었다.
지난해 미성년자 증여는 총 1만4217건으로 규모는 1조2382억원에 달했다. 1인당 평균 증여액은 8709만원이었다. 전년 대비 증여 총액은 3421억원 감소했지만, 증여 건수는 123건 늘어났다.
박성훈 의원은 “어린 자녀에게 증여 과정에서 정당한 납세 의무를 이행하지 않는 꼼수·편법 증여나 탈세 행위를 면밀히 살펴볼 필요가 있다”고 지적했다. 이어 “세무 당국은 적극적인 세무조사와 사후관리를 통해 세 부담 없는 부의 이전 행위에는 엄정한 대처가 필요하다”고 강조했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
