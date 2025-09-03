시사 전체기사

포천시, 전국 최대 5곳 ‘자기주도 학습센터’ 선정

입력:2025-09-03 23:11
공유하기
글자 크기 조정

경기 포천시가 2025년 교육부 주관 ‘자기주도 학습센터’ 공모사업에서 전국 최대 규모인 5곳이 선정됐다.

포천시는 지난 2일 전국 14개 시·도교육청에서 77개 센터가 신청한 이번 공모에서 최종 선정된 50곳 중 5곳을 차지하며 전국에서 가장 많은 센터가 선정됐다.

시는 경기도 내 선정된 13개 센터 중에서도 절반 가까이를 차지해 지역 교육 인프라 확충에 큰 성과를 거뒀다고 설명했다.

선정된 센터는 포천 에듀케어 플랫폼(소흘읍), 일동 시립도서관(일동면), 이동 작은도서관(이동면), 영북 시립도서관(영북면), 관인중·고등학교(관인면) 등 5곳으로, 지역별로 균형 있게 배치됐다. 각 센터에는 교육부에서 약 2억5000만원의 운영비가 지원된다.

자기주도 학습센터는 사교육에 의존하지 않고 학생 스스로 학습할 수 있도록 돕는 공공형 학습 공간으로, 개별 열람실과 집중학습실, 휴게실 등을 갖추고 학습 코디네이터가 한국교육방송공사(EBS) 연계 학습 서비스도 제공한다. 포천시는 이번 선정으로 학생들에게 균형 있는 학습 기회를 제공하고, 사교육비 부담 완화 및 교육격차 해소에 기여할 것으로 기대하고 있다.

백영현 포천시장은 “5개 자기주도 학습센터 확보는 청소년 학습권 보장과 교육 복지 확대를 위한 시민들의 열망이 반영된 결과”라며 “앞으로도 학생들이 언제 어디서나 자기주도 학습을 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 센터는 9월 중순부터 순차 개소하며, 포천시는 교육부와 경기도교육청, 포천교육지원청과 협력하여 실질적 학습 프로그램을 운영할 계획이다.

포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 김현지 총무비서관, 국회 ‘결산소위’ 안간다
시진핑 “퉁즈먼하오”에 장병들 “주시하오”
조국 “지금은 이재명의 시간”…‘동기’ 나경원에겐 “尹에 아양”
“최저 혈압 35” 김건희, 외래 진료 요청…전실신 증상
尹 ‘구치소 특혜’ 사실로… 법무부, 전 대통령실 간부 경찰 고발
푸틴 “북한군 희생 잊지 않을 것”, 김정은 “형제의 의무”
[단독] 서울대병원, 국내 첫 ‘PA간호사’ 공식 기구화 한다
[단독] 특검법 개정안 ‘무기한 연장법’ 논란… 대법 “수사기간 불명확해진다” 우려
국민일보 신문구독