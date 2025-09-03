조국 “지금은 이재명의 시간”…‘동기’ 나경원에겐 “尹에 아양”
이틀 일정으로 대구·경북 지역을 방문 중인 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 ‘대통령이 되는 것에 대해 어떻게 생각하느냐’는 질문을 받고 “지금은 이재명의 시간이 돼야 한다”고 답했다.
조 원장은 3일 경북 구미의 한 서점에서 개최한 신간 사인회 겸 당원 간담회에서 향후 대통령 출마와 관련한 질문을 받고 “덕담처럼 (말씀)해 주셔서 감사한 마음”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “이재명정부가 들어선 것은 내란을 극복한 국민의 마음이 모인 것”이라며 “상당 기간 이재명 정부와 이재명 대통령의 성공이 중심이 돼야 한다”고 말했다.
더불어민주당 내에서 조 원장이 자숙해야 한다는 비판이 나오는 것에 대해서는 “저를 견제하는 말씀”이라며 “그 말을 듣고 제가 가만히 있으면 혁신당은 물론 민주당에 도움이 될 것인가. 아닐 것이라 생각한다”고 했다.
민주당과의 합당설을 일축하는 취지의 발언도 내놨다. 그는 “조국혁신당을 만들 때 제가 민주당을 미워한 게 아니다. 끊임없이 협력할 것”이라면서도 “정치든 장사든 자력으로 자강해야 한다는 게 제 소신”이라고 말했다.
이 대통령이 최근 여야 협치를 주문한 데 대해서는 “대통령은 ‘여야가 만나라’고 해야 한다. 정청래 민주당 대표 보고 ‘장동혁 대표를 만나서 악수하라’ 해야 한다”면서도 “저는 그렇게 하면 안 된다. 국민의힘과 확실히 싸워야 한다”고 했다.
서울대 법대 82학번 동기인 나경원 국민의힘 의원을 겨냥한 비판을 쏟아내기도 했다. 조 원장은 “서울 법대에, 판사에서 국회의원이 된 사람”이라면서 “커리어가 좋은데 이 사람이 무엇을 했느냐. 윤석열 쫓아다니고 탄핵 반대하고 그랬다”고 말했다. 이어 “추측건대 당대표를 하고 싶었을 것”이라며 “뻔히 알면서 윤석열·김건희에게 머리 숙이고 아양·아부했다. 행복하지 않았을 것”이라고 주장했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
