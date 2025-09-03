위메이드 ‘블랙 벌처스’ 이달 말 2차 플레이 테스트 진행
위메이드가 이달 26일부터 28일까지 신작 ‘블랙 벌처스: 프레이 오브 그리드’의 2차 플레이 테스트에 돌입한다.
블랙 벌처스는 위메이드의 자회사 디스민즈워가 개발 중인 PC 게임. 위메이드의 첫 번째 FPS 장르 게임으로 언리언 엔진 5의 사실적인 비주얼, 팀 단위 전리품 파밍 시스템, 3개 진영의 대립 구도에서 발생하는 심리전, 현실 기반의 화기와 커스터마이징 등이 특징이다.
이번 플레이 테스트는 아시아와 북·남미 이용자 대상으로 진행한다. 앞서 개발진은 지난 7월 첫 글로벌 플레이 테스트의 피드백을 바탕으로 게임 내 주요 콘텐츠를 개선했다. 이번 2차 테스트를 통해 전투 시스템과 밸런스, UI 등을 검증할 계획이다. 테스트 참가 신청은 스팀 스토어 페이지를 통해 할 수 있다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
