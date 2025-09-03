시사 전체기사

안도걸 “지역구 현안사업비 1543억원, 정부 예산안 반영”

입력:2025-09-03 15:28
공유하기
글자 크기 조정

무등산 탐방센터 신축·전남대 새병원 예산 등
신규사업 집중발굴 성과…“최대한 반영할 것”

안도걸 더불어민주당 의원. 국민일보DB

국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 안도걸 국회의원(광주 동남을)은 “국회에 제출된 정부예산안에 광주 동남을 지역 현안사업 국비 1543억원이 반영됐다”며 “국회 예산심사과정에서 최대한 반영되도록 하겠다”고 3일 밝혔다.

안 의원은 이날 보도자료를 내고 동남을 지역구 신규사업인 ▲무등산국립공원 탐방복합센터 신축(2억원) ▲전남대 미래형 뉴 스마트병원 신축(1억5000만원) ▲AI 디지털 노화연구실증센터 구축(6억원) ▲한강 작가 문학 체험공간 조성(1억원) ▲국립현대미술관 건립(5억원) ▲국립역사박물관 건립(10억원) ▲AI 디지털 에스테틱 의료기기 글로벌 사업화 지원(10억원) ▲아시아 스토리 IP 활용 웹툰 제작(12억원) ▲AI기반 아시아문화 아카이브 가상 뮤지엄(3억원) ▲대중화 전시 프로그램 개발(15억원) 등 10개 사업의 착수 예산 등이 내년 정부 예산안에 빠짐없이 반영됐다고 강조했다.

이중 안 의원이 가장 역점을 뒀던 지역 숙원사업 중 하나인 무등산국립공원 탐방복합센터 신축사업은 설계비 2억원이 반영돼, 본격적인 추진을 앞두고 있다.

안 의원은 “무등산이 국립공원으로 지정된 지 12년이 지났지만, 전국 23개 국립공원 가운데 유일하게 탐방안내소가 없어 지역민과 탐방객들의 불편이 컸다”며 “탐방복합센터 신축을 통해 광주시민들의 오랜 숙원을 해결하고, 무등산은 체험·힐링·학습이 어우러진 복합공간이자 새로운 관광 명소로 자리매김하게 될 것”이라고 말했다.

정부안에 설계용역비 1억3500만원이 반영된 전남대 미래형 뉴스마트병원 신축사업은 오는 2034년까지 단계적으로 추진될 전망이다. 또 한강 작가 문학 체험공간 조성사업은 이번에 기본계획 용역비 1억원이 반영되면서 사업이 본격화 된다.

안 의원은 “2년 연속 국회 예결위원으로 활동하고 있는 만큼 이번 정부안에 담기지 못한 사업들은 사업계획 구체화 등 사전 준비작업을 거쳐 국회 예산심사과정에서 최대한 반영되도록 하겠다”고 포부를 밝혔다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
1박 20만원짜리 숙소가 180만원…부산불꽃축제 또 바가지?
서울 관악구 식당서 칼부림…피해자 3명 모두 사망
尹 “모든 책임 나에게…군 탄압 멈추길” 옥중 메시지
김정은이 탄 벤츠의 번호판 숫자, ‘7·271953’은 무슨 뜻?
“채용 과정 공개해야” 유승민 딸 강의 시작에 온라인 ‘대자보’
수능 ‘가늠자’ 9월 모평, ‘사탐’ 15년 만에 최고치
“통장에 돈 없어?” 여친 돈 떨어질 때마다 보험사기…40대 실형
불변의 캐스팅 1위 전지현… ‘북극성’서 강동원과 첫 호흡
국민일보 신문구독