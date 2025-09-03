김정은 만난 푸틴 “파병 북한군 희생 잊지 않겠다”
푸틴 “쿠르스크서 용감하게 싸워”
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 양자회담에서 “북한군이 쿠르스크에서 용감하게 싸웠다. 그들의 희생을 결코 잊지 않겠다”고 말했다.
타스·인테르팍스통신에 따르면 푸틴 대통령은 3일 베이징 천안문광장에서 중국 전승절 80주년 열병식을 참관하고 인민대회당에서 환영 행사를 마친 뒤 김정은 위원장과 함께 러시아산 아우루스 리무진을 타고 댜오위타이 국빈관으로 이동해 양자회담을 시작했다.
푸틴은 김정은에게 “당신의 주도로 여러분의 특수부대가 우리의 새로운 조약(지난해 6월 북·러 조약)에 따라 쿠르스크 해방에 참여했다”며 “그들은 용감하고 영웅적으로 싸웠다. 여러분의 군대와 그들 가족의 희생을 잊지 않겠다”고 밝혔다.
이어 “(북한이) 현대판 신나치주의와의 공동 투쟁에 동참한 데 대해 러시아 국민을 대표해 감사드린다”며 “북한의 모든 국민에게 따뜻한 말을 전해 달라”고 덧붙였다. 이에 김정은은 푸틴에게 감사를 표했다고 타스는 전했다.
타스가 공개한 영상을 보면 두 정상은 지난해 6월 푸틴이 방북해 성사된 평양 정상회담 당시와 마찬가지로 친밀한 분위기를 연출했다.
회담장으로 이동하기 직전 차량에 올라타는 과정에서 서로에게 오른쪽 뒷좌석에 탑승하도록 권했고, 김정은은 푸틴에게 자리를 양보한 뒤 차량 뒤쪽으로 돌아 몇 걸음을 더 이동해 왼쪽 뒷좌석으로 들어갔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
