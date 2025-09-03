K푸드 인기…엑스코에서 대구국제식품산업전 열려
대구 엑스코에서 3~6일 ‘제25회 대구국제식품산업전(K-FOOD EXPO 2025)’이 열린다. 국내 3대 식품 박람회로 꼽히는 올해 행사는 최근 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍과 함께 확산된 K푸드 열풍에 힘입어 해외 바이어들의 관심이 더욱 높아질 전망이다.
이번 박람회에는 225개사가 참여해 426부스가 운영된다. 국내외 참가사와 바이어가 한자리에 모여 K푸드 열기를 공유한다. 특히 떡볶이, 김 등 한류 대표 간편식에 대한 해외 수요가 커지면서 지역 대표 기업인 영풍과 삼첩분식(CGF) 등이 참가해 수출 판로 확대를 모색한다. 올해 전시는 국비지원사업 선정으로 바이어 참여가 늘어난 가운데 참가 기업들의 글로벌 진출 기회도 크게 확대될 전망이다.
대구치맥산업협회, 달빛공동관, 달성상회, 중소기업푸드테크협회, 해외 참가사 공동관이 함께 꾸려져 다양한 식품 흐름을 한자리에서 볼 수 있다. 농·수·축·임산물, 가공식품, 유기농·건강기능식품, 주류·음료, 디저트 산업은 물론 식품 기계업체 참여도 크게 증가했다. 특히 하인스, 선경산업, 영테크팩 등이 참가하며 포장·가공기계·스마트팩토리 등 식품산업 인프라 부문까지 전시 규모가 확장됐다.
참가업체의 실질적 성과 창출을 위해 수출상담회와 구매상담회 프로그램도 대폭 강화했다. 해외 바이어 초청 수출상담회에 66개 해외 바이어가 참가한다. 국내 유통사(MD) 구매상담회에는 대형마트·온라인몰 등 20여개 유통사 국내바이어가 참가한다.
전시장 내에는 스마트 푸드테크관, 식품 자동화 설비, 인공지능(AI) 기반 생산기술관이 운영돼 식품산업의 최신 동향을 가늠할 수 있다. 또 학교급식 영양세미나, FDA 대응 전략 세미나 등 이 마련돼 산·학·관 협력의 장을 제공한다.
전춘우 엑스코 대표이사는 “한국문화의 인기와 함께 K푸드에 대한 해외 수요가 급증하고 있다”며 “올해 전시회는 역대 최대 규모의 해외 바이어와 무역상사가 참가해 실질적인 수출 성과와 판로 확대를 이끌 것”이라고 말했다.
한편 전시회 관람은 오전 10시부터 오후 5시까지며 자세한 사항은 행사 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
