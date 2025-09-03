퍼플렉시티, 서울 강남에 AI 테마 카페 오픈
글로벌 인공지능(AI) 답변 엔진 퍼플렉시티가 3일 서울 강남 도산대로에 AI 테마 카페를 열었다고 밝혔다.
오프라인 공간에서 AI 기술과 사람을 직접 연결하는 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 예컨대 AI를 활용해 카페에 흐르는 음악을 재생하는 식이다.
퍼플렉시티는 “60~70년대 미국이 테크놀로지에 걸었던 기대감을 21세기 디자인에 녹여낸 컨셉”이라며 “어제의 호기심이 오늘의 질문으로, 오늘의 질문이 곧 내일의 지식으로 연결되는 퍼플렉시티의 철학에 맞춰 레트로한 감성과 미래지향적 이미지를 모두 담아내려 했다”고 했다.
AI 기업이 직접 카페를 운영하는 건 세계 최초라고 퍼플렉시티는 설명했다.
카페 이름은 ‘카페 큐리어스’. 이용자의 호기심에 비롯한 질문에 대해 맞춤형 답변을 제시하도록 하는 퍼플렉시티 서비스에 착안해 작명했다. 카페는 파트너사인 연예기획사 아티스트컴퍼니의 사옥 B1~1층에 위치한다.
퍼플렉시티 프로 가입자에게는 모든 제조음료를 50% 할인 판매한다. 해당 카페에서만 확인할 수 있는 큐알(QR)코드로 퍼플렉시티 프로 플랜에 가입하면 첫 달 무료 혜택을 받을 수 있다. 또한 퍼플렉시티의 공식 온라인 굿즈샵 퍼플렉시티 서플라이의 제품들을 직접 보고 구매할 수 있다.
모리타 준 퍼플렉시티 아시아 대표는 “카페 큐리어스는 퍼플렉시티 사용자들과 지식과 호기심을 나누는 공간으로, 더 많은 사람이 AI와 함께 탐구하는 즐거움을 경험할 수 있는 곳”이라고 했다.
퍼플렉시티는 미국의 AI 스타트업으로 2022년 설립됐다. 자사명과 같은 AI 답변 엔진 서비스를 운영하며 검색 결과를 요약·분석하여 정돈된 답변을 제공하는 기능을 제공한다.
