고양시 ‘꽃·예술·막걸리·야경’ 주제 다양한 축제 개최

가을꽃축제, 호수예술축제 등 볼거리 가득

'2024 고양호수예술축제' 불꽃 드론 라이트쇼. 고양시 제공

고양 9월 축제 포스터. 고양시 제공

‘고양호수예술축제’는 오는 26일부터 28일까지 일산호수공원과 일산문화광장에서 개최되며, 국내외 약 50개 단체가 참여해 총 150회 이상의 공연을 선보인다. 27일에는 불꽃과 연화 퍼포먼스로 꾸며진 대형 개막 공연 ‘Beyond the Dream’이 동시에 두 무대에서 펼쳐지고, 28일 폐막 무대는 가수 박정현의 공연이 장식한다.

특히 27일과 28일 밤에는 1200대 규모의 드론 라이트쇼와 불꽃놀이가 이어져 관람객들의 시선을 사로잡을 예정이다. 이밖에도 거리 퍼레이드, 서커스, 마술, 체험형 예술

공간 등 가족 단위 관람객을 위한 다채로운 프로그램이 준비돼 있다.