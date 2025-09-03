전남도, 해외상설판매장 활용해 전복 가격 안정화 꾀한다

미국·오스트리아서 15만4000달러 상당 판촉행사

전복 판촉. 전남도 제공

전남도가 전복 소비 촉진과 가격 안정화를 위해 미국과 오스트리아에서 전복 해외 판촉 행사를 추진해 15만4000달러(한화 약 2억원)어치를 수출한다고 밝혔다.