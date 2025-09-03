시사 전체기사

‘990원 빵’ 논란 속…빵 물가 6개월 연속 6%대 상승

입력:2025-09-03 07:04
수정:2025-09-03 07:35
지난달 31일 서울 성동구 글로우 성수에 마련된 유튜버 경제유튜버 슈카의 ETF 베이커리 팝업 스토어에 소금빵이 진열돼 있다. 연합뉴스

‘990원 빵’ 판매로 빵값 적정 가격을 두고 논란이 일고 있는 가운데, 빵 물가가 6개월 연속 고공행진을 이어가고 있다.

3일 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 8월 빵 물가지수는 138.61(2020년=100)로, 지난해 같은 달보다 6.5% 올랐다. 이는 같은 기간 전체 소비자물가 상승률(1.7%)의 3배 이상이다. SK텔레콤의 통신 요금 인하 정책 효과를 제외하고 통계청이 추정한 소비자 물가상승률(2.3%)과 비교해도 두배가 넘는 수준이다.

빵 값이 이렇게 오른 것은 2023년 7월 8.6%이후 2년1개월 만이다. 지난해 4~11월은 1% 미만 상승률을 기록한 빵값은 12월 3.3%, 올해 1월 3.2%, 2월 4.9%로 오르더니 3월부터는 6개월 연속 6%대 상승률을 기록 중이다. 3월에 6.3%로 크게 올랐고, 4~7월은 각 6.4%였다.

빵의 원료인 밀가루 가격은 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화 하면서 2023년 9월 지난해 같은 달 대비 45.5%까지 급등한 뒤, 이듬해 9월 3.8% 하락했다. 이후 -1.4%∼0.1%에서 움직이며 안정세를 보이고 있지만, 여전히 전쟁 전보다 높은 수준이다. 달걀 가격은 지난 4월 이후 꾸준히 상승해 8월에는 지난해 같은 달보다 8.0% 올랐다.

최근 유튜브 채널 ‘슈카월드’의 990원 빵 판매로 일부 자영업자들이 비판하고 나섰다. “마치 기존 빵집들이 과도한 이윤을 남기고 있는 것처럼 보일 수 있다”는 지적이다.

하지만 이런 가운데 국내 빵값이 주요 국들과 비교해 상대적으로 높은 수준이라는 분석도 있다.

공주대 산학협력단이 공정거래위원회 의뢰로 수행한 ‘제빵산업 시장분석 및 주요 규제 경쟁영향평가’ 보고서에 따르면, 2023년 기준 한국의 빵 소비자물가지수는 129로, 미국(125), 일본(120), 프랑스(118)보다 높았다. 100g당 평균 빵 가격은 한국이 703원으로, 프랑스 609원, 미국 588원, 호주 566원 등 이들보다 100원가량 비쌌다.
사진은 2023년 4월17일 서울의 한 마트에서 판매되는 빵. 뉴시스

국내 베이커리 전문점의 수익성이 크게 향상된다는 분석도 보고서에 담겼다. 2020년 약 6조240억원이었던 매출은 2022년 약 7조5700억원으로 2년 사이 25.7% 증가했는데, 이 기간 영업이익은 2700억원에서 4700억원으로 75.3% 늘었다.

양산빵 시장도 늘어나는 추세다. 국내 양산빵 판매액은 2018년 2조8372억원에서 2022년 3조9589억원으로 연평균 8.7% 늘었다. 이는 전체 식품 국내 판매액 연평균 증가율인 6.0%보다 높은 수치다.

1㎏당 생산 단가는 2020년 2009원에서 2022년 4534원으로 상승했다. 같은 기간 판매단가는 2485원에서 5591원으로 뛰어올라 생산 단가와의 격차도 더 커졌다.

보고서는 최종 결론 공개하지 않았으나, 설탕·계란·우유 등 주요 원재료가 가공·유통되는 과정에서 시장 경쟁이 제대로 작동하지 않는 구조적 문제가 있다고 분석한 것으로 알려졌다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

한명오 기자
산업2부
한명오 기자
