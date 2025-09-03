‘990원 빵’ 논란 속…빵 물가 6개월 연속 6%대 상승

지난달 31일 서울 성동구 글로우 성수에 마련된 유튜버 경제유튜버 슈카의 ETF 베이커리 팝업 스토어에 소금빵이 진열돼 있다. 연합뉴스

사진은 2023년 4월17일 서울의 한 마트에서 판매되는 빵. 뉴시스

2022년 약 7조5700억원으로 2년 사이 25.7% 증가했는데, 이 기간 영업이익은 2700억원에서 4700억원으로 75.3% 늘었다.