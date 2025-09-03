‘고도를 기다리며’는 이어지고 확장된다

소극장 산울림 개관 40주년 기념공연…임영웅 연출 충실히 재현

베케트 작품 오마주한 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’도 공연

지난 2018년 산울림 소극장에서 공연된 ‘고도를 기다리며’. 극단 산울림은 올해 소극장 산울림 개관 40주년을 기념해 ‘고도를 기다리며’를 2019년 국립극단 명동예술극장 공연 이후 6년만에 다시 올린다. (c)극단 산울림

사무엘 베케트의 희곡 ‘고도를 기다리며’는 1953년 1월 프랑스 파리 초연 당시 논란에 휩싸였다. 플롯을 중시하는 전통적 연극과 달리 극 중 인물들인 고고와 디디가 고도를 기다리는 것 외에 아무 사건도 발생하지 않았기 때문이다. 일부 관객은 지루해하며 야유를 보내기도 했다. 하지만 논란은 작품에 대한 높은 관심으로 이어졌다. 그리고 언론과 평단은 이 작품이 희망 없는 기다림으로 살아가는 인간에 대한 존재론적 질문을 담았다며 찬사를 보냈다.



‘고도를 기다리며’는 프랑스 초연 이후 1955년 영국 런던을 시작으로 전 세계로 퍼져나갔다. 그리고 부조리극을 대표하는 작품으로서 20세기 연극사의 중요한 이정표가 됐다. 우리나라에서는 1961년 소규모 실험적 연극을 선보이던 현대극회가 처음 선보였다. 하지만 3일간 짧게 공연하다 보니 연극계의 관심을 받지 못한 채 잊혀졌다.



‘고도를 기다리며’가 우리나라에서 제대로 알려진 것은 1969년 12월 연출가 임영웅이 아내 오증자 서울여대 불문과 교수가 번역한 대본을 가지고 올리면서다. 공연 개막을 얼마 앞두고 원작자 베케트가 노벨문학상을 받으면서 임영웅 연출 ‘고도를 기다리며’는 연일 매진을 기록하며 연장 공연까지 했다.



1969년 임영웅이 연출한 ‘고도를 기다리며’. 이 공연의 성공으로 임영웅은 극단 산울림을 창단했다. (c)극단 산울림

이 공연의 성공은 1970년 극단 산울림의 탄생으로 이어졌다. 창단 공연 역시 ‘고도를 기다리며’였다. 이후 극단 산울림의 대표 레퍼토리가 된 ‘고도를 기다리며’는 1985년 홍익대 인근에 설립한 산울림 소극장 개관 공연을 비롯해 5주년, 10주년 등 소위 꺾어지는 해의 기념 공연 등으로 꾸준히 무대에 올려졌다. 한국 연극계의 대부인 임영웅이 이 작품을 올리다 보니 다른 극단들은 공연하지 않는 것이 암묵적으로 받아들여졌다.



그러다가 2019년 임영웅 연출 ‘고도를 기다리며’ 50주년을 맞아 국립극단 명동예술극장 무대에 올라간 이후 극단 산울림은 공연을 중단했다. 건강이 좋지 않은 임영웅이 더 이상 연출을 할 수 없었기 때문이다. “앞으로 새로운 고도가 나왔으면 좋겠다”고 말한 임영웅은 지난해 5월 별세했다.



극단 산울림의 ‘고도를 기다리며’가 50년간 약 1500회 공연을 통해 22만 명의 관객이 관람한 기록과 함께 막을 내린 뒤 2023년 8월 대학로에서 새로운 ‘고도를 기다리며’가 열흘간 올라갔다. 고려대 극예술연구회 출신으로 연극계에서 활동하는 연출가 김기하, 배우 주진모 등이 힘을 합친 프로덕션이다. 당시 잠잠했던 관객 반응은 같은 해 12월 국립극장 달오름극장에서 파크컴퍼니의 또 다른 ‘고도를 기다리며’에서 폭발했다. 오경택이 연출을 맡고 원로 배우 신구와 박근형을 앞세운 공연은 50회가 모두 매진되는 등 신드롬을 일으켰다. 이후 지난 8월 초까지 약 600일간 서울을 포함한 28개 도시에서 전국 투어공연이 이뤄진 끝에 139회 공연, 관객 10만 명이라는 역사를 썼다.



원로 배우 신구(왼쪽)와 박근형이 출연한 ‘고도를 기다리며’는 2023년 12월부터 올해 8월까지 28개 도시에서 139회 공연, 10만 관객을 동원하는 열풍을 일으켰다. (c)파크 컴퍼니

올해 산울림 소극장 개관 40주년을 맞아 극단 산울림이 오는 10일부터 10월 4일까지 ‘고도를 기다리며’를 올린다. ‘고도를 기다리며’가 소극장 산울림 무대에 오르는 것은 7년 만이다. 극단 산울림과 오랜 인연을 맺어온 연출가 심재찬이 임영웅의 연출 노트를 토대로 작품을 연출할 예정이다. 임영웅이 생전에 작업했던 무대 박동우, 조명 김종호, 의상 최원, 분장 김유선 등도 이번에 함께한다. 배우 이호성 박상종 정나진 등 ‘고도를 기다리며’에 여러 차례 출연했던 배우들과 함께 문성복 문다원이 새롭게 캐스팅됐다.



그런가 하면 베케트의 ‘고도를 기다리며’를 오마주한 ‘고도를 기다리며를 기다리며’가 오는 16일부터 11월 16일까지 대학로 예스24스테이지 3관에서 공연된다. 미국 배우 겸 극작가 데이브 핸슨이 2013년 뉴욕국제프린지페스티벌에서 첫선을 보인 ‘고도를 기다리며를 기다리며’는 분장실을 배경으로 두 언더스터디(대역배우)가 무대에 설 기회를 기다리는 이야기를 그렸다. 지난해부터 올해에 걸쳐 ‘고도를 기다리며’ 열풍을 일으킨 파크 컴퍼니가 오경택 연출가와 다시 한번 손잡고 선보인다.



‘고도를 기다리며를 기다리며’에 캐스팅된 배우 최민호(왼쪽)와 김병철이 리허설을 하고 있다. (c)파크 컴퍼니

‘고도를 기다리며를 기다리며’는 ‘고도를 기다리며’를 오마주하거나 패러디한 작품들 가운데 전 세계에서 가장 자주 공연된다. 우리나라에서는 지난해 9월 초연을 올렸다가 배우 이순재의 건강 악화로 한 달 만에 남은 공연을 취소했었다. 올해 재연은 ‘고도를 기다리며’에 출연했던 박근형을 비롯해 TV 드라마로 친숙한 배우 김병철과 이상윤, 그룹 샤이니 출신의 최민호가 캐스팅됐다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



