김현기 청주시의장 “이름 좋지 않은 이재명 의장님”
민주당 충북도당 “대통령 명예 훼손” 지적
대한민국 시·군·자치구의회의장협의회장인 김현기 청주시의장이 이재명 대통령과 이름이 같은 진천군의회 의장을 “이름은 별로 좋지 않은 진천의 이재명 의장님”이라고 소개해 구설에 올랐다.
더불어민주당 충북도당은 2일 “청주시의회의 품격을 스스로 갉아먹은 김 의장은 도민 앞에 즉각 사과하라”고 요구했다. 충북도당은 이날 논평을 내 “충북도의회 신청사 개청식 무대에 올라 현직 대통령의 이름을 희화화하며 조롱성 인사말을 던진 게 과연 시의회를 대표하는 수장의 언어이냐”며 이같이 말했다.
충북도당은 “도의회 신청사 개청식은 73년 만의 역사적 순간을 기념하는 자리였는데 김 의장의 한마디 막말로 그 의미와 감동이 짓밟혔다”며 “그의 발언은 단순히 부적절함을 넘어 대통령은 물론이고 같은 당 진천군의장의 명예마저 훼손했다”고 지적했다.
김 의장은 입장문을 내고 “축사 중 이재명 의장님과의 개인적 친분이 과하게 드러나 의도치 않게 오해를 불러일으킨 점 유감스럽게 생각한다”며 “앞으로 공적인 자리에서 발언에 신중을 기하고 더욱 진중한 태도로 의정 활동에 임하겠다”고 밝혔다.
김 의장은 지난 1일 충북도의회 신청사 개청식에 참석해 인사말을 하는 과정에서 충북 10개 시·군의회 의장 이름을 거론하며 감사의 뜻을 표했다. 논란이 된 상황은 이재명 대통령과 동명인 국민의힘 소속 이재명 진천군의회 의장을 소개하면서 벌어졌다.
