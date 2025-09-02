“전지현, 불변의 캐스팅 1번인 이유”…첩보 멜로 ‘북극성’서 새 얼굴

디즈니+ 시리즈로 4년 만에 복귀

“정서경 작가 각본, 배우로서 욕심”

강동원과 멜로 호흡…“느낌 좋다”

배우 전지현이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

감독은 “제가 원래 아름다운 화면을 좋아하는데 배우들이 워낙 아름다우니 애쓰지 않아도 자연스럽게 ‘강인한 아름다움’이 나오더라”고 흡족해했다. 제작비 700억원의 대작을 이끈 그는 “점차 액셀을 밟은 듯 전개 속도가 빨라지고 인물 감정에 집중된다”면서 “살면서 누구나 느끼는 사랑, 절망, 희망 같은 보편적 정서를 담았다. 글로벌 시청자들도 공감