“평신도여 깨어나라. 제자의 삶을 살아가자”

입력:2025-09-02 14:02
2일 사랑의교회, 은보 옥한흠 목사 15주기 기념예배
제10회 ‘은보혜강상’, 대구 대흥교회 수상

오정현 목사가 2일 서울 서초구 사랑의교회 본당에서 진행된 은보 옥한흠 목사 15주기 기념예배에서 설교하고 있다.

목회 사역의 본질을 찾고 제자훈련을 통한 목회 철학 확산에 힘썼던 은보 옥한흠(1938~2010) 목사의 삶과 사역을 기억하는 예배가 열렸다.

사랑의교회(오정현 목사)는 2일 서울 서초구 교회 본당에서 ‘은보 옥한흠 목사 15주기 기념예배’를 드리고 제자훈련의 의미를 되새겼다.

이날 예배에도 제자훈련목회자네트워크(Cal-Net·이사장 오정호 목사) 전국대표 출신 목회자들이 사회와 기도 등 예배 순서를 맡았다. 제자훈련에 최일선에 있는 이 교회 순장들도 예배에 참여해 평신도 지도자 양성을 강조했던 옥 목사의 뜻을 기렸다.

오정현 목사는 ‘내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니’ 제하의 설교를 전했다.

오 목사는 “옥한흠 목사님을 기억하는 이 자리에 온 우리들은 복음의 능력을 체험하기 위해 빛 진 자의 심정으로 은혜를 구해야 한다”면서 “제자훈련은 한 사람을 그리스도의 온전한 제자로 키우기 위해 헌신하는 일인데 이 자리의 순장들부터 헌신하는 삶을 살자”고 말했다. 이어 “복음의 은혜를 바라고 뜨거운 사랑이 넘치는 교회를 만들며 헌신 된 제자가 돼 제자훈련의 결실을 맺자”고 권했다.

설교 후 참석자들은 ‘제자훈련 사역에 은혜를 달라’며 합심해 기도했다.

Cal-Net 이사장 오정호 목사는 추도사를 낭독했다. 오 목사는 “옥 목사님의 정신을 계승하는 책임이 우리에게 맡겨졌다”면서 “우리 모두가 제자훈련의 계승자로 바로 서서 예수 그리스도의 제자를 양육하는 일에 나서자”고 당부했다. 또한 “Cal-Net을 통해서는 제자훈련 지도자로 각처에서 봉사하는 목회자 양성을 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.

예배 후에는 ‘제10회 은보혜강상’ 시상식도 진행됐다. 은보혜강상은 옥 목사의 삶과 신앙을 기리기 위해 2013년 제정한 은보상에 뿌리를 두고 있다. 2023년 제8회 시상식 때부터 명칭을 변경했다.

올해 은보혜강상은 40년간 제자훈련 사역을 통해 부흥한 대구 대흥교회(정명철 목사)에 돌아갔다. 이 교회는 반복적인 제자훈련을 통해 평신도를 양육하고 있으며 ‘제자비전아카데미’라는 대안학교도 세워 다음세대 제자훈련도 하고 있다.

정명철 목사는 “귀한 상 주셔서 감사드린다”면서 “앞으로 제가 먼저 온전한 제자가 되고 주님 나라 갈 때까지 제자훈련에 평생 헌신하며 살겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

한편 예배에서 교회는 총신대 기숙사 건립을 위한 기금 10억원을 전달했다.

장창일 기자

