모텔에 갇혀 반성문 10장 쓰고 있던 20대…이유는?
최근 보이스피싱(전화금융 사기) 조직에 속아 모텔에서 나흘간 스스로 갇혀 반성문을 쓰던 20대가 경찰에 구조됐다. 그는 자신이 저지르지도 않은 사기 범죄에 대한 반성문을 작성하고 있었던 것으로 전해졌다.
2일 대전동부경찰서에 따르면 경찰은 지난달 28일 ‘아들이 보이스피싱 범죄에 당한 것 같다’는 신고를 받고 대전 동구 용전동의 한 모텔로 출동했다.
대구에 거주하는 20대 A씨는 지난달 25일 검사를 사칭한 보이스피싱 조직원으로부터 “수사 중인 사기 범죄에 당신의 계좌가 연루됐다. 구속영장 청구를 위한 수사를 해야 하니 대전으로 이동 후 모텔에 투숙하라”는 지시를 받았다.
A씨는 모텔에서 ‘그동안 살아온 삶과 잘못한 일을 모두 반성문으로 쓰라’는 조직원의 요구에 따라, 전화 지시를 받으며 A4용지 10장 분량의 반성문을 작성했다. 경찰 조사 결과, 반성문에는 ‘개인정보 관리를 소홀히 한 제 잘못으로 범죄에 연루됐다’와 같이 본인이 저지르지 않은 범죄에 대한 내용이 가득했던 것으로 드러났다.
또 A씨는 조직원에게 ‘무죄 증명을 위해 자산 검수가 필요하니 돈을 준비하라’는 말에 부모로부터 2000만원, 긴급 대출로 2000만원을 빌려 모두 9000만원을 마련했던 것으로 확인됐다. A씨는 출동한 경찰에게 “피해 본 사실이 없다”며 항의했으나, 경찰은 1시간 넘게 이른바 ‘셀프 감금’ 보이스피싱 사례를 끈질기게 설명한 끝에 그를 설득할 수 있었다.
경찰 관계자는 “보이스피싱 수법이 단순 금전 요구를 넘어, 반성문 등 갖가지 수법으로 피해자의 심리를 지배하는 등 범죄 수법이 나날이 다양해지고 있다”며 “의심스러운 전화를 받으면 즉시 112로 신고하거나 경찰관서를 방문해달라”고 당부했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
