모텔에 갇혀 반성문 10장 쓰고 있던 20대…이유는?

A씨가 쓴 자필 반성문. 대전경찰청 제공

지난달 25일 검사를 사칭한 보이스피싱 조직원으로부터 “수사 중인 사기 범죄에 당신의 계좌가 연루됐다. 구속영장 청구를 위한 수사를 해야 하니 대전으로 이동 후 모텔에 투숙하라”는 지시를 받았다.