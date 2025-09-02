[르포] 총성에 멈춘 순례의 길…적막에 잠긴 베들레헴
예루살렘에서 베들레헴으로 가다
이스라엘 텔아비브 벤구리온국제공항에서 차로 약 1시간을 달리면 예루살렘을 가로질러 팔레스타인 베들레헴지구에 닿는다. 관광버스 행렬이 사라진 길은 한산했고 곳곳에서 총을 든 군인들만 보였다. 차창 밖으로 보이는 풍경은 평온했지만, 공기 속에는 전쟁의 긴장이 묻어났다.
이스라엘은 현재 예멘 반군 후티 지도부 제거 이후 가자지구 군사작전을 확대하며 전운이 고조되고 있다. 전선 모두 긴장이 높아지고 레바논 국경까지 불안정하다. 2023년부터 이어진 전쟁으로 중동 속 성지순례는 사실상 중단됐다.
1일(현지시간) 방문한 베들레헴 정문 입구는 의외로 관광객을 맞이하기 위해 열려 있었다. 평소라면 성탄의 도시로 향하는 길이 활기찼겠지만, 사람 그림자는 드물고 군인들의 검문만이 이어졌다. 이날 안전을 위해 이강근 이스라엘한인회장이 기자와 밀착 동행했다. 그는 “지금은 순례객이 거의 끊겼다”며 “전쟁 전에는 한국인만 3만~4만명이 찾아왔던 길인데, 지금은 그저 한산할 뿐”이라고 말했다.
검문소를 지나 가장 먼저 눈에 들어온 것은 ‘라헬의 무덤’을 둘러싼 거대한 장벽이었다. 성경 속 야곱의 아내 라헬이 묻혔다고 전해지는 장소는 콘크리트 벽에 갇혀 있었다. 팔레스타인 주민의 출입은 철저히 제한한다는 이유에서다.
담벼락에는 검은 글씨로 “Justice delayed by impunity is justice denied to all(면책으로 지연된 정의는 모두에게 부정된 정의다)”라는 낙서가 새겨져 있었다. 이스라엘을 비난하는 구호와 팔레스타인의 자유를 외치는 문구가 뒤엉켜 있었다. 신앙의 공간이 분쟁의 낙서판으로 바뀐 풍경은 오늘날 이스라엘과 팔레스타인의 현실을 그대로 드러내고 있었다.
길을 따라 들어서자 ‘목자들의 들판교회’가 나타났다. 예수 그리스도 탄생의 소식을 가장 먼저 들었던 목자들의 이야기가 전해지는 곳이다. 하지만 문은 굳게 닫혀 있었다. 예전 같으면 순례객의 발길이 이어졌을법한 공간은 적막에 잠겨 있었다. 주변 식당과 카페도 문을 닫아 활기를 찾기 어려웠다.
적막을 뒤로 한 채 ‘예수탄생기념교회’로 발걸음을 옮겼다. 마리아가 여관에서 머물지 못해 마굿간에서 예수를 낳았다는 자리를 기념해 세워진 곳으로, 4세기 초 콘스탄티누스 황제의 어머니 헬레나가 건축을 시작해 오늘에 이른다.
평소라면 발 디딜 틈 없이 붐볐을 이곳 역시 고요했다. 기도하는 몇몇만이 자리했다. 순례 가이드의 설명이나 순례단의 발소리 대신 깊은 정적이 교회를 채우고 있었다. 올리브 향냄새가 은은하게 감돌았다.
베들레헴에서 태어나 지금도 교회 곁을 지키는 자네트 프란시스 모라드씨는 “매일 이곳에 나온다. 하지만 전쟁 이후 순례객은 크게 줄었다”며 “가끔 소규모 그룹이 오지만 예전의 활기와는 비교할 수 없다”고 말했다.
예수탄생기념교회는 가톨릭, 아르메니아사도교회, 그리스정교회가 공동으로 관리하고 있다. 종파마다 예배당이나 제단을 나눠 관리하는 모습은 교회의 분열을 보여주는 듯했다. 하지만 교회는 오랜 세월 수많은 전쟁과 핍박, 정치적 분열 속에서도 남아 있었다.
이 회장은 “십자군 시대에는 이곳에서 자유롭게 예배할 수 있었으나, 살라딘이 점령하면서 무슬림 지배하에 들어갔다”며 “16세기 이후 오스만제국 통치 시기에는 요새로 쓰이기도 했다. 수많은 시련 속에서도 기독교인들이 목숨을 걸고 지켜낸 덕분에 성지로 남을 수 있었다”고 설명했다.
성지의 위상은 전쟁의 현실을 벗어나지 못했다. 교회를 빠져나오는 길목에서 이스라엘 군인들이 신분증 검사를 요구했다. 팔레스타인 주민들의 이동을 막아세우기 위한 통제라고 했다. 기도의 공간을 나서자마자 곧장 군사적 현실로 들어선 것이다.
순간 예배당 안에서 마주쳤던 한 장면이 겹쳐 떠올랐다. 기도를 마친 한 아랍계 신자가 기자를 향해 다가와 “Are you Christian?(기독교인이냐?)”라고 물었다. 그렇다고 답하자 그는 환한 미소를 지으며 기자를 끌어안았다. “고맙다”는 짧은 인사 속에는 낯선 이에게도 신앙으로 연결되는 따뜻한 연대가 담겨 있었다.
전쟁의 장벽은 여전히 성지를 가르고, 평화를 막고 있다. 하지만 성경은 그리스도가 우리의 평화임을 전한다. “그리스도는 우리의 평화이십니다. 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다. 그분은 유대 사람과 이방 사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서, 원수 된 것을 없애시고,”(엡 2:14, 새번역)
베들레헴=글·사진 김동규 기자 kkyu@kmib.co.kr
