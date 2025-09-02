[르포] 총성에 멈춘 순례의 길…적막에 잠긴 베들레헴

이스라엘-팔레스타인

예루살렘에서 베들레헴으로 가다

팔레스타인 베들레헴지구 '라헬의 무덤' 외곽으로 설치된 장벽 모습.

목자들의 들판교회 인근 상가가 1일 문을 닫았다.

예수탄생기념교회에 있는 성탄 장소로 추정되는 곳.

하지만 교회는 오랜 세월 수많은 전쟁과 핍박, 정치적 분열 속에서도 남아 있었다.

예수탄생기념교회 전경.

전쟁의 장벽은 여전히 성지를 가르고, 평화를 막고 있다. 하지만 성경은 그리스도가 우리의 평화임을 전한다.

순례객들이 1일(현지시간) 팔레스타인 베들레헴지구 예수탄생기념교회에 있는 성탄 장소에서 기도하고 있다.