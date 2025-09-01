KWMA·NCCK, 선교 협력 업무협약 체결
선교 사업 공동 추진을 위한 파트너십 구축
한국세계선교협의회(KWMA)와 한국기독교교회협의회(NCCK)가 1일 서울 종로구 한국기독교회관에서 업무협약(사진)을 체결했다.
강대흥 KWMA 사무총장과 김종생 NCCK 총무가 참석한 이 날 협약식에서 양 기관은 건강한 선교 생태계 조성을 위한 상호 협력 방안을 논의했다.
주요 협력 분야로는 공동 연구 및 협력 사업, 현지인 중심 동반자 선교, 한반도 평화·통일 관련 교회 협력, 선교 안전 및 위기관리, 청년 선교 리더십 양성, 선교지 현안 대응 등이 포함됐다.
이번 협약으로 두 기관은 각자의 신학적 전통을 존중하면서도 공동의 선교 목표를 추구해 나갈 예정이다. 김종생 총무는 “선교 패러다임 변화 시대에 에큐메니컬과 복음주의 진영이 협력하여 한국교회 선교 역량을 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다. 강대흥 사무총장은 “양 기관의 협력을 통해 한국교회 선교 생태계에 긍정적 변화를 끌어내겠다”고 밝혔다.
글·사진=김아영 기자 singforyou@kmib.co.kr
