1300명 한 자리에… 청년 1만5000명 예배 G2A 사전 예배 이어간다
오는 개천절 국내 대표 예배팀과 1만5000명의 예배자가 모여 10시간 동안 뜨겁게 예배하는 G2A(Go to All) 집회 주최 측이 10월 3일 본 집회를 앞두고 두 차례 사전 예배를 이어간다.
G2A 익스피리언스라는 이름의 예배로 1차는 지난달 30일 일산광림교회(박동찬 목사)에서 개최됐으며 오는 12일 부산 호산나교회(유진소 목사)에서 한 번 더 열릴 예정이다.
1차 사전 예배엔 1300여명이 함께 예배를 드렸다. 아이자야씩스티원이 찬양했고, 곽병훈 서울 신촌의 나의교회 목사가 사도행전 2장 1절 말씀을 바탕으로 ‘부흥을 기다리며’라는 제목의 설교를 전했고, 본 집회 후 6개의 미션필드(중고등학교, 대학, 일터, 신학생, 복음전파, 열방)로 나눠 현장 복음화를 위한 계획 등을 소개했다. 이밖에 김상인(움직이는교회) 남빈(홍대 뉴송처치) 목사, 원바디 커뮤니티 유정민 대표 등도 무대에 올랐고, 박동찬 목사가 축도했다.
G2A측은 “사전 예배의 열기가 뜨거웠기에 본 집회는 얼마나 대단할지 기대된다는 참여자 후기가 많았다”고 전했다.
