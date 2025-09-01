의정부시, 중랑천 발물쉼터 복구해 시민 힐링 공간 조성

김동근 시장이 8월 30일 중랑천 발물쉼터를 방문해 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

발물쉼터 공연 모습. 의정부시 제공

시는 이번 공연 시리즈를 통해 발물쉼터가 단순한 하천 복구가 아닌 지역 예술과 공동체 회복의 상징적 공간으로 기능하길 기대하고 있다. 문화와 환경, 시민이 함께하는 ‘회복과 힐링의 모델’로서의 가능성을 확장해 나간다는 방침이다.