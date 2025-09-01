‘파주~개성 DMZ 국제평화마라톤대회’ 대북 접촉 승인

파주시청 전경. 파주시 제공

전 세계인이 DMZ를 함께 달리며 분단을 넘어 평화에 대한 공감대를 확산할 ‘파주~개성 디엄지(DMZ) 국제평화마라톤대회’ 개최가 본격화됐다.

경기 파주시는 지난 27일 통일부로부터 ‘파주~개성 DMZ 국제평화마라톤대회’ 추진을 위한 북한주민접촉신고(대북 접촉)를 공식 승인받았다고 1일 밝혔다.

‘파주~개성 DMZ 국제평화마라톤대회’는 임진각에서 출발해 통일대교와 DMZ를 가로질러 개성을 거쳐 다시 임진각으로 돌아오는 코스로, 세계 10개국 이상에서 2만여 명이 참가하는 대규모 국제 스포츠 행사로 개최할 계획이다.