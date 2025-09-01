국회 찾은 조국 “국힘 깨부수는 망치선 돼야”…2일부터는 TK행

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 1일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

조 원장은 “윤석열은 격퇴했지만 윤석열의 기반이었던 극우세력은 건재하다”며 “민주공화국에 극우세력과 극우정당이 존재해서는 안 된다는 것은 자명하다”고 말했다. 조 원장은 지난달 광복절 특별사면으로 출소한 뒤 이날 처음 국회를 방문했다.

“영어(囹圄)의 생활 동안 줄곧 고민하고 구상해 온 혁신당 ‘리부트(재시동)’를 추진하겠다”며 민생개혁, 정치개혁, 인권개혁 등 3대 개혁을 제시했다.

“당의 내실을 강화하고 외연을 확장하는 작업을 하겠다. 싱크탱크에 머물지 않고 민주·진보 진영의 담론과 집단 지성을 하나로 연결하는 ‘링크탱크’가 되겠다”며 “