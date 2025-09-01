시사 전체기사

국회 찾은 조국 “국힘 깨부수는 망치선 돼야”…2일부터는 TK행

입력:2025-09-01 16:48
공유하기
글자 크기 조정
조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 1일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 1일 “혁신당의 최우선 과제는 이재명 정부의 성공을 뒷받침하는 일로, 극우본당 국민의힘을 깨부수는 망치선이 돼야 한다”고 말했다.

조 원장은 이날 국회에서 열린 당 최고위원회의에 광복절 특별사면으로 풀려난 뒤 처음으로 참석해 이같이 밝혔다. 조 원장은 “윤석열은 격퇴했지만 윤석열의 기반이었던 극우세력은 건재하다”며 “민주공화국에 극우세력과 극우정당이 존재해서는 안 된다는 것은 자명하다”고 말했다. 조 원장은 지난달 광복절 특별사면으로 출소한 뒤 이날 처음 국회를 방문했다.

당 개혁 방향과 관련해 조 원장은 “영어(囹圄)의 생활 동안 줄곧 고민하고 구상해 온 혁신당 ‘리부트(재시동)’를 추진하겠다”며 민생개혁, 정치개혁, 인권개혁 등 3대 개혁을 제시했다. 조 원장은 “당의 내실을 강화하고 외연을 확장하는 작업을 하겠다. 싱크탱크에 머물지 않고 민주·진보 진영의 담론과 집단 지성을 하나로 연결하는 ‘링크탱크’가 되겠다”며 “창당 초심으로 돌아가 혁신당을 리부트하겠다. 천천히 그러나 서두르겠다”고 포부를 밝혔다.

조 원장은 2일 경북 포항을 시작으로 1박 2일 동안 TK(대구·경북)를 방문한다. 혁신당 관계자는 통화에서 “이번 일정의 핵심은 ‘더 아래로’”라며 “중소 도시와 작은 지역 책방에서 시민들과 대화를 나눌 것”이라고 설명했다. 조 원장은 충청, 강원 등 다른 지역 방문도 검토 중인 것으로 전해졌다. 앞서 조 원장은 출소 후 PK(부산·경남)와 호남을 찾아 창당 정신을 강조하고 사면·복권에 힘써준 이들에게 감사 인사를 돌렸었다.

성윤수 송경모 기자 tigris@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
국회 찾은 조국 “국힘 깨부수는 망치선 돼야”…2일부터는 TK행
정기국회 첫날…한복 입은 민주, 상복 입은 국힘 [포착]
첫 대장급 7명 인사…합참의장에 진영승 공군 중장 내정
CCTV 확인하니…“尹, 속옷 차림으로 성경책 읽으며 저항”
[포착] “포위되자 수류탄으로 자폭”…北영상 속 파병군 참상
[단독] 날개 단 KF-21 급유기는 ‘0원’…단거리 택시 전락하나
‘배달 완료’ 인증샷 찍어 보내곤 커피 슬쩍…황당 배달기사
[단독] CCTV 속 한덕수, 이상민과 ‘단전·단수’ 문건 같이 봤다
국민일보 신문구독