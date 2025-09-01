‘또’ 대만 해상풍력 수주한 LS전선…1600억 규모 해저케이블 사업
해상풍력 상용화 2단계 핵심까지 10차례 연속 수주
LS전선은 대만 해상풍력 사업 포모사4 프로젝트에 약 1600억원 규모의 해저케이블 공급 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.
포모사4는 대만 해상풍력 개발사 시네라 리뉴어블 에너지(SRE)가 대만 서부 18㎞ 해상에 조성하는 495메가와트(MW)급 단지로, 대만 정부의 해상풍력 상용화 2단계 핵심 사업이다.
LS전선은 2019년 대만에서 첫 해저케이블을 수주한 뒤 해상풍력 상용화 1단계의 8개 프로젝트를 모두 수주했다. 2단계에서도 첫 사업인 펑미아오에 이어 이번 포모사4까지 10차례 연속으로 수주 성과를 달성했다. 대만에서의 잇따른 수주 성과와 관련해 LS전선 관계자는 “덴마크 오스테드와 CIP 등 글로벌 주요 개발사와 협력하며 사업 경험을 축적해왔는데 이런 경험과 신뢰가 뒷받침된 결과”라고 설명했다.
LS전선 자회사 LS마린솔루션도 함께 대만 시장 선점에 속도를 내고 있다. LS마린솔루션은 지난 4월 대만에서 해저케이블 매설 계약을 수주, 국내 해저 시공사 최초로 해외에 진출했다.
대만은 해상풍력으로 올해 안에 전력 5.7기가와트(GW)를 확보하고, 2035년까지 15GW를 추가해 총 20GW 이상을 확보한다는 계획이다.
이종선 기자 remember@kmib.co.kr
