부산도시공사, ‘제1호 BMC 내일을 짓는 집’ 준공

‘미네르바의 집’ 개보수 완료

청년 자립 지원 기반 마련

부산도시공사 신창호 사장(가운데)과 이수경 초록우산 어린이재단 부울경권역총괄본부장(오른쪽) 등이 지난 28일 ‘미네르바의 집’ 완공식을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 부산도시공사 제공

공사는 앞으로도 아동·청년 지원, 주거환경 개선, 취약계층 지원 등 맞춤형 사회공헌 활동을 지속 확대할 계획이다.