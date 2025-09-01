부산도시공사, ‘제1호 BMC 내일을 짓는 집’ 준공
‘미네르바의 집’ 개보수 완료
청년 자립 지원 기반 마련
부산도시공사는 아동자립지원시설인 ‘미네르바의 집’ 개보수 사업을 마치고 지난 28일 ‘제1호 BMC 내일을 짓는 집’ 완공식을 열었다고 1일 밝혔다.
이번 사업은 만 18세 이후 보호가 종료되는 청년들에게 쾌적하고 안전한 주거환경을 제공하기 위해 추진됐다. ‘미네르바의 집’은 보호아동이 사회에 적응할 수 있도록 교육과 거주 공간을 제공하는 시설이다.
공사는 이번 개보수로 노후 시설 보수와 안전설비 개선, 생활 편의시설 확충 등을 진행했다. 이를 통해 청년들이 안정적인 환경에서 생활하며 자립을 준비할 수 있는 기반을 마련했다는 설명이다.
완공식에는 신창호 사장을 비롯해 이수경 초록우산 어린이재단 부울경권역총괄본부장, 박대근 시의원 등 관계자들이 참석해 사업 완료를 축하했다.
공사는 앞으로도 아동·청년 지원, 주거환경 개선, 취약계층 지원 등 맞춤형 사회공헌 활동을 지속 확대할 계획이다.
신 사장은 “미네르바의 집은 청년들이 꿈을 키우고 미래를 설계하는 소중한 공간”이라며 “이번 개보수 사업이 청년들의 자립을 향한 든든한 울타리가 되길 바란다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
