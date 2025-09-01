가천대 길병원 파킨슨센터 개소…다학제기반 맞춤 치료

가천대 길병원 파킨슨센터 개소식. 길병원 제공

길병원은 환자의 마취수준을 평가할 수 있는 도구인 ‘BIS’와 특별한 마취방법인 ‘TIVA’를 활용한다. 이를 사용해 전신마취 후 표적이 되는 뇌 신경핵을 자극했을 때 신경활성도를 측정하는 미세전극기록(MER) 정확도를 높일 수 있다. 또 브레인랩의 최신 네비게이션 시스템을 통해 정확한 타겟을 설정하고 이를 바탕으로 한 정교한 뇌심부자극술을 시행함으로서 파킨슨병 환자의 치료 결과를 크게 향상시킨다.