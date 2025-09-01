구창회 대기이에스티 대표, 인하대병원 발전기금 누적 1억 후원

이택 인하대병원 병원장(왼쪽)과 구창회 대기이에스티 대표. 인하대병원 제공

인하대병원은 최근 이택 병원장을 중심으로 감사패 전달식을 열고 구 대표의 뜻깊은 기부에 감사를 표했다. 이번 후원은 개원 30주년 기념 발전기금으로 마련돼 의미를 더했다.

구 대표와 인하대병원의 인연은 건강문화 CEO 과정 8기 원우 활동에서 시작됐다. 이후 평생주치의 제도를 통해 본인과 배우자의 건강관리를 지원받으며 병원과의 관계를 이어오고 있다.

구 대표는 “내년 개원 30주년을 맞아 인하대병원이 미래를 준비하는 뜻에 공감해 이번 후원을 결심했다”며 “앞으로도 인천지역에서 인하대병원이 중요한 역할을 담당하길 바란다”고 전했다.