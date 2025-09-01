도성훈 인천시교육감, 특수교사 사망 관련 “책임 통감”

도성훈 인천시교육감. 인천시교육청 제공

시교육청은 순직 인정을 위해 교육감 의견서와 직원 탄원서를 제출했으며 교육부, 인사혁신처, 국회 등 관계기관을 방문해 순직 인정을 강력히 요청하고 있다.