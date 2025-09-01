도성훈 인천시교육감, 특수교사 사망 관련 “책임 통감”
도성훈 인천시교육감은 1일 인천시교육청 주간공감회의에서 지난해 10월 발생한 특수교사 사망 사건과 관련해 유가족에게 깊은 사과를 표하며 순직 인정과 재발 방지 대책 마련을 약속했다.
도 교육감은 이 자리에서 “고인의 유족께서 겪고 계신 깊은 고통 앞에 교육감으로서 끝내 지켜드리지 못한 책임을 통감한다”며 유가족에게 거듭 사과의 뜻을 전했다. 이어 “고인의 죽음이 헛되지 않도록 순직 인정, 특수교육 여건 개선, 철저한 진상규명이 반드시 이뤄져야 한다”고 강조했다.
시교육청은 순직 인정을 위해 교육감 의견서와 직원 탄원서를 제출했으며 교육부, 인사혁신처, 국회 등 관계기관을 방문해 순직 인정을 강력히 요청하고 있다. 또 진상조사위원회의 조사와 감사원의 공익감사 결과를 종합해 책임 있는 조치를 할 계획이다.
이와 함께 시교육청은 지난해 교육단체와 공동으로 발표한 9대 과제와 33개 세부 과제를 충실히 이행해 특수교육 환경을 개선하고 특수교사와 학생들이 안전하고 존중받는 교육환경에서 생활할 수 있도록 정책적·제도적 노력을 지속할 방침이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
