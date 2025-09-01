‘990원 소금빵’ 판매 슈카월드가 사과한 이유는?
빵플레이션(빵+인플레이션)에 대응하겠다며 시중보다 저렴한 가격에 빵을 판매해 구독자 361만 유튜버 ‘슈카월드’의 운영자가 자영업자들의 반발이 이어지자 결국 사과의 뜻을 밝혔다.
슈카는 31일 방송에서 “싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다. 죄송하다”며 “자영업자를 비난한 적은 한 번도 없다. 나도 자영업자다. 빵값의 구조적인 문제에 대해 이야기하려던 것인데 다른 방향으로 해석돼 안타깝다”고 밝혔다. 그러면서 “기분 상하신 분들이 있다면 오해가 있었던 것 같다”고 말했다.
슈카월드는 지난달 30일 서울 성동구 성수동에 공간·브랜드 기획사 글로우서울과 손잡고 ‘ETF 베이커리’ 팝업스토어를 열었다. 소금빵과 베이글(플레인), 바게트는 990원에 판매했으며, 식빵과 명란 바게트의 가격은 각각 1990원, 2450원에 불과했다. 이에 자영업자 사이에서는 ‘다른 자영업자들이 빵을 비싸게 파는 것처럼 만들었다’는 비판이 나왔다.
