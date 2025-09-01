박찬욱 ‘어쩔수가없다’ 영·미 평점 만점…“‘기생충’만큼 뛰어나”
제82회 베네치아 국제영화제에서 처음 공개된 박찬욱 감독 신작 ‘어쩔수가없다’가 영·미 주요 매체에서 평점 만점의 극찬을 받았다.
미국 영화 평점사이트 로튼토마토에서 ‘어쩔수가없다’는 31일(현지시간) 기준 17개 매체가 남긴 리뷰(평가)에서 100점 만점의 평점을 기록 중이다. 봉준호 감독의 아카데미 수상작 ‘기생충’(2019)의 99점보다 높은 점수다. 다만 ‘기생충’의 점수는 485명의 평점을 집계한 것으로, ‘어쩔수가없다’도 극장 개봉 이후 더 많은 비평가 점수가 나오면 평균 평점이 내려갈 수 있다.
할리우드 매체 버라이어티도 “박찬욱의 눈부신 살인 코미디는 통제된 혼돈을 보여주는 마스터클라스”라는 제목의 기사에서 “‘올드보이’ ‘아가씨’ ‘헤어질 결심’을 만든 한국 감독이 해고의 광기를 풍자한 황홀할 만큼 재미있는 블랙 코미디로 베니스영화제 경쟁 부문을 빛냈다”고 평했다.
베네치아영화제 수상 가능성이 클 뿐 아니라 내년 오스카상(아카데미)의 유력 후보가 될 수 있다는 전망도 나온다. 미국 영화 전문지 인디와이어는 영어 제목 ‘노 아더 초이스(No Other Choice)’를 인용한 ‘오스카 시상식은 마침내 박 감독을 후보에 올릴 수밖에 없을지도 모른다’는 제목의 기사에서 “한국의 거장 감독이 아카데미상 후보에 지명될 가능성이 크다”고 내다봤다.
인디와이어는 “이 영화가 수상 잠재력을 지닌 데에는 큰 이유가 있다”며 “박 감독이 오스카 후보 지명을 받을 때가 지났다는 여론뿐 아니라, 이 블랙코미디 영화가 그의 도발적인 본질을 유지하면서도 과거 작품들처럼 지나치게 잔혹한 탓에 심사위원들을 외면하게 만들지 않는다는 점”이라고 짚었다.
영국에서도 호평이 이어졌다. BBC는 “‘황홀하게 재미있는’ 한국의 걸작은 올해의 ‘기생충’”이라는 제목의 리뷰 기사에서 박 감독의 신작이 ‘기생충’만큼 뛰어난 작품성을 보여준다고 평가하며 별점 5점 만점을 줬다. BBC는 “‘올드보이’ ‘아가씨’의 박 감독이 경제적 불안을 다룬 ‘암울하면서도 웃긴’ 코미디를 공개했다”며 “이 작품은 세계적 히트작이 될 수 있다”고 전망했다.
영국 영화 전문 매체 스크린데일리는 “이 영화는 극도로 재미있지만, 동시에 장기 실업자들의 절망과 기업 세계의 불필요한 잔혹성에 대한 가슴 아픈 탐구이기도 하다”며 “인공지능(AI)이 점점 더 노동시장의 큰 부분을 잠식해 감에 따라 우리 모두가 만수(주인공)가 될 수 있다”고 언급했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
