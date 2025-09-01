시사 전체기사

경인여대, 2026학년도 수시모집서 약 94% 선발

입력:2025-09-01 11:58
공유하기
글자 크기 조정
경인여자대학교 전경. 경인여대 제공

경인여자대학교는 2026학년도 수시모집에서 전체 모집정원 1305명 중 약 94%를 선발한다고 1일 밝혔다. 신설학과에는 스포츠재활학과 30명이 있다. 수시1차는 이달 8∼30일, 수시2차는 11월 7∼21일이다.

입학전형은 간호학과와 치위생학과를 제외한 모든 학과에서 일반전형(일반고·특성화고 통합)으로 선발한다. 고등학교 5개 학기 중 가장 우수한 1개 학기 성적을 반영한다. 다만 간호학과와 반려동물보건학과는 2개 학기 성적을 반영한다.

항공서비스학과와 반려동물보건학과 등 면접전형이 있는 학과는 면접 60%와 학생부 40%를 합산해 반영하게 된다. 면접이 없는 학과는 서류로만 평가된다. 학교폭력 조치사항 중 4호 이상 처분을 받은 경우 불합격 처리된다.

자유전공학과 모집인원은 50명으로 대폭 확대됐다. 1학년 1학기 동안 다양한 전공을 탐색하고 이후 본인의 적성과 진로에 따라 전공을 선택할 수 있는 유연한 학과로 높은 만족도를 보인다.

경인여대는 인천과 경기 부천·김포·고양 등 경기 서북부 지역에서 유일한 여자대학이다. 전국 여대 중 취업률 최상위권을 유지하고 있다. 조각 작품이 어우러진 캠퍼스는 야외 미술관처럼 감성과 사색의 공간을 제공하며 아름다운 캠퍼스로 손꼽힌다.

또 경인여대는 인천에서 유일하게 보건의료 교육을 전문으로 운영하는 메디컬 교육의 중심지다. 3개 인증학과를 포함한 7개 보건의료계열 학과는 실습 중심 교육으로 높은 평가를 받고 있다.

이와 함께 글로벌 무대에서 각광받는 K-컬쳐 산업 중심에 경인여대가 있다. 한류 콘텐츠, 뷰티, 푸드, 라이프스타일 등 실무와 국제감각을 겸비한 커리큘럼은 경인여대의 대표 경쟁력이다.

경인여자대학교 수영장. 경인여대 제공

특히 경인여대는 4차 산업혁명 시대에 맞춰 인공지능(AI)과 첨단 기술을 전 교육 과정에 접목하고 있다. 전공과 무관하게 모든 학생이 AI 교양 과목을 이수할 수 있으며 전공별 AI 기잔 수업과 장비를 강화해 실무형 인재를 양성 중이다.

아울러 경인여대는 입학부터 졸업과 취업까지 학생 성공을 체계적으로 지원하는 ‘학생 중심 대학’이다. 다양한 취업역량 강화 프로그램을 운영하며 2·3년제 졸업 후 4년제 학사학위 취득이 가능한 전공심화과정(11개 학과)도 제공한다.

최근에는 인천에서 유일한 정부 지정 외국인 요양보호사 양성대학으로 선정돼 글로벌 보건인재 양성의 새 장을 열었다. 외국인 대상 실무중심 교육체계를 구축해 국내외 취업연계와 지역사회 기여를 동시에 실현할 예정이다.

또한 외국인 유학생 450명이 함께하는 다문화 캠퍼스로 해외에 가지 않아도 세계를 경험할 수 있는 것도 경인여대의 강점이라 할 수 있다. 어학연수, 해외봉사, 글로벌 인턴십 등 국제 프로그램이 다양하며 TVET 사업 및 교육부 RISE 과제 ‘재외동포청 연계 외국 유학생 정주지원 거점대학’ 사업으로 인천의 글로벌화를 이끌고 있기 때문이다.

더불어 경인여대는 수영장, 헬스장, 골프연습장, 볼링장 등을 갖춘 헬스 캠퍼스와 진로·상담센터 및 조각 작품이 어우러진 힐링 캠퍼스로 신체적 건강과 정서적 안정을 줄 수 있는 환경을 자랑한다. ‘KIWU ESG 교육경영 2.0’을 통해서는 전 분야에서 ESG를 실천하고 있다.

내년 2학기부터는 약 400명을 수용하는 신축 기숙사가 운영될 예정이다. 캠퍼스 면적도 3배 이상 확대된다. 이를 통해 지방 학생과 유학생에게 더 나은 교육 환경과 주거 공간이 제공된다.

육동인 총장은 “졸업 후에도 끝까지 취업을 책임지는 교육기관이 될 것”이라고 강조했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
391
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 국정지지율 53.6%…2주 연속 상승
7000여 상품에 가짜 할인… ‘알리’ 계열사에 20억대 과징금
‘비프 만두’ 3개 4만8000원… 루이비통도 레스토랑 연다
990원 소금빵발 빵값 논쟁… “속이 시원” vs “비상식적”
“암호화폐 시장서 ‘초단기 가격 조종’ 부정거래 횡행”
이재명정부 첫 공급 대책 임박, 시장에 ‘안심’ 신호줄까… 세금카드 나올지도 촉각
그린이 가장 뜨겁다… 전방위 확산되는 ‘말차 열풍’
대포폰 온상 오명 쓴 알뜰폰… 규제 유탄에 시장재편 조짐
국민일보 신문구독