광주 ‘병역명문가’, 국가유공자에 준하는 예우받는다
관련 조례안 본회의 의결 앞둬
공영주차장 등 요금 절반 감면
내년부터 광주지역 ‘병역명문가’ 가족들이 국가유공자에 준하는 예우를 받게될 전망이다.
1일 광주광역시의회에 따르면 안평환·김나윤 광주시의원이 공동으로 대표발의한 5건의 조례 일부개정조례안이 관련 상임위원회를 통과, 5일 열리는 본회의에서 최종 의결을 앞두고 있다.
이번 개정안은 병역의무를 3대에 걸쳐 성실히 이행한 병역명문가와 가족들이 생활 속에서 체감할 수 있는 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.
조례가 개정되면 병역명문가는 내년부터 승촌보 캠핑장 시설사용료 50% 감면, 광주시립미술관 전시 무료 관람, 시민의숲 야영장 시설사용료 70% 감면, 공영주차장 주차요금 50% 감면, 공공체육시설 이용료 50% 감면 등 혜택을 받을 수 있다. 이는 국가유공자에게 적용되는 요금 감면 비율과 동일하다.
안평환, 김나윤 의원은 “이번 개정을 통해 병역의무를 성실히 수행한 가문에 대한 실질적 예우가 가능해졌다”며 “앞으로도 병역명문가와 가족들의 자긍심을 높이고 지역사회에서 존중받는 분위기를 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
