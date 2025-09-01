시사 전체기사

‘자연 에어컨’ 보령 냉풍욕장에 11만여명 방문

입력:2025-09-01 11:22
공유하기
글자 크기 조정
충남 보령 냉풍욕장. 보령시 제공

충남 보령시는 폐탄광을 활용한 보령 냉풍욕장에 올해 11만명 이상이 방문했다고 1일 밝혔다.

지난 6월 27일부터 지난달 31일 영업 종료일까지 냉풍욕장을 찾은 방문객은 총 11만834명으로 전년 대비 1만9889 상승했다.

냉풍욕장은 폐탄광 갱도의 자연 대류현상을 활용한 친환경 피서시설이다. 차가운 공기가 200m 갱도를 따라 흘러 사계절 10∼15℃를 유지한다.

인근 농특산물 직판장에서는 폐광의 찬바람을 이용해 재배한 양송이버섯 등도 구입할 수 있다.

김동일 보령시장은 “지구온난화에 따른 이상기후, 폭염, 열대야 등으로 시원한 곳을 찾는 관광객들이 늘면서 냉풍욕장이 무더위를 피할 수 있는 피서지 역할을 했다”고 말했다.

보령=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 국정지지율 53.6%…2주 연속 상승
7000여 상품에 가짜 할인… ‘알리’ 계열사에 20억대 과징금
‘비프 만두’ 3개 4만8000원… 루이비통도 레스토랑 연다
990원 소금빵발 빵값 논쟁… “속이 시원” vs “비상식적”
“암호화폐 시장서 ‘초단기 가격 조종’ 부정거래 횡행”
이재명정부 첫 공급 대책 임박, 시장에 ‘안심’ 신호줄까… 세금카드 나올지도 촉각
그린이 가장 뜨겁다… 전방위 확산되는 ‘말차 열풍’
대포폰 온상 오명 쓴 알뜰폰… 규제 유탄에 시장재편 조짐
국민일보 신문구독