디아코니아 아카데미 오는 4일 개강
15주간 온라인 강의 진행
디아코니아 아카데미가 오는 4일부터 15주간 온라인으로 열린다. 한국기독교사회봉사연구소(소장 이승열 목사)가 개최하는 아카데미는 신학자와 현장 전문가가 강사로 나서 매주 목요일마다 진행된다. ‘한국교회 디아코니아 역사’ ‘에큐메니컬 운동과 디아코니아’ ‘칼뱅의 디아코니아 사상’ 등 다양한 강의가 마련됐다.
그동안 한국기독교교회협의회(NCCK)의 지원을 받아 진행했던 아카데미는 한국기독교사회봉사연구소가 이어받아 독립적으로 열리게 됐다. 이승열 소장은 1일 “디아코니아 사역은 한국교회 건강한 성장과 발전에 꼭 필요한 학문”이라며 “실시간 온라인 수업이 어려운 수강생을 위해서는 가능한 시간에 수강할 수 있도록 배려할 예정”이라고 설명했다.
목회자와 해외 선교사, 평신도 지도자, 사회복지사 등 에큐메니컬 관심자 누구나 들을 수 있으며 기존 수료자는 무료로 재수강할 수 있다.
