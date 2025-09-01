전남도 지역주민-귀농어귀촌인 잇는 ‘어울림마을 조성 사업’ 성과

올해 12개 시군 26개 마을 포함 2019년부터 123곳 지원



경관조성 등 프로그램으로 소통…공동체 회복·정착 도와

귀농어귀촌 어울림마을 조성사업. 전남도 제공

전남도가 귀농어귀촌인과 지역 주민이 함께 어울리는 따뜻한 마을 공동체 문화를 확산하기 위해 추진하는 ‘어울림마을 조성 사업’이 지역 곳곳에서 성과를 거두며 큰 호응을 얻고 있다.

귀농어귀촌 어울림마을 조성사업. 전남도 제공