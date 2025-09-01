타이거 우즈의 아들 찰리, ‘PGA투어 심장’ TPC소그래스서 홀인원

주니어 플레이어스 챔피언십 FR 3번홀 기록

작년 PNC 챔피언십에 이어 통산 두 번째

타이거 우즈의 아들 찰리. 연합뉴스

이날 홀인원에도 불구하고 찰리는 이븐파 72타에 그쳐 공동 31위(최종합계 7오버파 223타)로 대회를 마쳤다.