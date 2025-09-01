시사 전체기사 [속보] 경찰, ‘경부선 열차 사고’…코레일 본사·대구본부 압수수색 입력:2025-09-01 09:14 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 지난달 21일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로로 무궁화호 열차가 지나가고 있다. 해당 장소에서는 지난달 19일 작업자 7명이 무궁화호에 치이는 사고가 났다. 연합뉴스경찰, ‘경부선 열차 사고’…코레일 본사·대구본부 압수수색한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 929 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 날개 단 KF-21 급유기는 ‘0원’…단거리 택시 전락하나 2 17일간 77건…조국, 사면 후 하루 평균 SNS ‘4.5개’ 게시글 3 이달은 예고편, 본편은 다음달에 ‘만사현통’ 김현지 국회 데뷔 임박 4 이진숙, 대구시장 하마평에…대통령실 “직 그만두고 나가라” 5 김정은, 방중 특별열차 활용 유력… 오늘 오전 출발할 듯 해당분야별 기사 더보기 1 990원 소금빵발 빵값 논쟁… “속이 시원” vs “비상식적” 2 홈플러스 망가뜨린 MBK… ‘경영 실패’ 책임 못 묻는 이유 3 대포폰 온상 오명 쓴 알뜰폰… 규제 유탄에 시장재편 조짐 4 “언론에 정당한 대가를”… ‘기사 활용비’ 낸다는 퍼플렉시티 5 7000여 상품에 가짜 할인… ‘알리’ 계열사에 20억대 과징금 해당분야별 기사 더보기 1 영화 ‘그녀’ 현실판…20대 AI와 재혼한 日 50대 남성 2 “여행길이 스트레스”… 국제선 없는 광주·전남 ‘설움’ 3 ‘극한가뭄’ 피해 상상 초월… 첫해 78억, 3년째엔 9조3000억 4 서울 집중호우에 양재천로 통제…청계천 등 하천 29곳 전면 차단 5 작년 ‘SKY’ 중퇴생 가장 많아… 의대 도전하려 ‘반수’ 택한 듯 해당분야별 기사 더보기 1 서방 정상은 한명도 참석 안해… 국제사회 中 영향력 한계 표출 2 세계에서 가장 평화로운 나라 1위는 ‘아이슬란드’…한국은 3 “누구도 몰랐던 죽음” 고령 사회 일본서 고립사 급증 4 트럼프 상호관세, 사법부에 또 제동…한국 등 각국 ‘버티기’ 가능해지나 5 미 상호관세, 법원서 또 제동… 한국 등 ‘버티기’ 가능해지나 해당분야별 기사 더보기 1 안세영, 숙적 천위페이에 4강서 패배…세계선수권 2연패 좌절 2 종료 5초 남기고 6점차 뒤집었다…태권도 배준서, 그랑프리 챌린지 우승 3 “BTS 지민, 송다은과 수년 전 만나…지금은 교제 사이 아냐” 4 ‘애마’로 여성 배우의 용기와 연대 소환한 이하늬 5 베네치아 영화제도 ‘어쩔수가없다’… “올해 경쟁작 중 최고” 해당분야별 기사 더보기 1 그린이 가장 뜨겁다… 전방위 확산되는 ‘말차 열풍’ 2 ‘미국 관세 폭탄에…’ 중국에 손 내미는 완성차업체 3 베니스영화제 9분 기립박수…‘어쩔수가없다’ 세계적 호평 잇따라 4 올여름 사라졌던 모기들 초가을 다시 돌아온다 5 녹색이 돈 된다…식품 넘어 패션·향수까지 ‘말차 열풍’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 7000여 상품에 가짜 할인… ‘알리’ 계열사에 20억대 과징금 ‘비프 만두’ 3개 4만8000원… 루이비통도 레스토랑 연다 990원 소금빵발 빵값 논쟁… “속이 시원” vs “비상식적” “암호화폐 시장서 ‘초단기 가격 조종’ 부정거래 횡행” 이재명정부 첫 공급 대책 임박, 시장에 ‘안심’ 신호줄까… 세금카드 나올지도 촉각 그린이 가장 뜨겁다… 전방위 확산되는 ‘말차 열풍’ 대포폰 온상 오명 쓴 알뜰폰… 규제 유탄에 시장재편 조짐 김정은, 방중 특별열차 활용 유력… 오늘 오전 출발할 듯 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요