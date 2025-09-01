[속보] 8월 수출 1.3% 증가…반도체 ‘역대 최대’ 151억달러
8월 수출이 지난해보다 1.3% 증가하면서 3달 연속 전년 동월 대비 증가세를 이어갔다.
최대 수출품인 반도체 수출액은 사상 최대 실적을 올렸고, 자동차는 관세 영향으로 대미 수출은 줄었지만 유럽·아시아 등에서 선전하면서 전체 수출을 견인했다.
산업통상자원부는 이런 내용의 8월 수출입 동향을 1일 발표했다.
8월 수출액은 584억 달러로 지난해 같은 달과 비교해 1.3% 올랐다.
월간 수출은 지난 5월 잠시 전년 동월 대비 감소(-1.3%)했지만, 6월에 반등해 석 달 연속 플러스 흐름을 이어가고 있다.
8월 반도체 수출은 151억 달러로 지난해 동월보다 27.1% 증가하며 사상 최대 실적 기록을 다시 썼다.
자동차 수출은 55억 달러로 8.6% 증가했는데, 8월 역대 최대 실적이자 3개월 연속 증가 흐름을 이어간 것이다.
주요 국가별로 보면 대미 수출은 ‘트럼프 관세’ 여파로 87억6000만 달러를 기록, 12.0% 감소했다.
대중 수출도 110억1000만 달러로 2.9% 줄었다.
한국 8월 수입액은 518억9000만 달러로 지난해 대비 4.0% 감소했다.
이에 따라 8월 무역수지는 65억1000만 달러 흑자를 기록했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
