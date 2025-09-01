“모두가 존중받는 성평등 사회, 모두가 행복한 경기도 만들어요”
경기도는 오는 3일 경기도청 다산홀에서 ‘2025 경기도 양성평등주간 기념행사’를 개최한다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 ‘모두가 존중받는 성평등 사회, 모두가 행복한 경기도’를 주제로 기존의 딱딱한 형식을 탈피해 공연과 토크쇼가 어우러진 축제의 장으로 꾸며진다.
도는 올해로 30회를 맞는 양성평등주간(매년 9월 1일~7일)을 기념해 도민과 함께 양성평등의 의미를 되새기고 즐길 수 있는 다채로운 프로그램으로 준비했다고 설명했다.
1부 기념식에서는 비파 연주로 시작하는 오프닝 공연과 함께, 양성평등 실현에 기여한 유공자 표창과 양성평등 손피켓 퍼포먼스가 진행된다.
2부에서는 개그우먼 김미화와 함께하는 토크콘서트가 펼쳐지며, 여성검무택견과 난타공연으로 행사의 대미를 장식한다.
이날 오전 10시부터 경기도의회 대회의실 등에서 경기여성정책 콘퍼런스가 열린다. 북경세계여성대회 30주년의 역사적 의미를 조명하며, 우리 사회가 직면한 주요 여성정책 과제를 심도 있게 논의한다.
행사장 안팎에서는 플리마켓, 인공지능(AI)로 복원한 위안부 할머니와의 대화, 국립여성사 전시관 순회전 등 다양한 부대행사가 마련됐다.
경기도는 이번 행사를 통해 도민들의 양성평등에 대한 관심을 높이고, 일상에서 실천으로 이어지길 기대하고 있다.
김진효 경기도 여성정책과장은 “양성평등이라는 주제를 보다 친근하고 쉽게 접근할 수 있도록 프로그램을 기획했다”며 “앞으로도 다양한 방식으로 양성평등 문화 확산을 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.
