[단독] 날개 단 KF-21 급유기는 ‘0원’…단거리 택시 전락하나

KF-21엔 돈 쏟고 급유기는 뺐다

문닫힌 하늘 주유소, 전력 제한적

“KF-21, 사실상 단거리 전투기”

KC-330 상공에서 공중급유기가 F-15K 전투기에 급유를 하고 있다. 공군 제공

이마저도 틀어지게 됐다.

군은 현재 2015~2019년 1차 사업을 통해 도입된 공중급유기인 KC-330 시그너스 4대를 운영 중이다. 공군은 주력 전투기인 KF-21, F-15K 등이 확대되는 상황을 반영해 최소 8대 이상의 공중급유기가 필요하다고 판단, 2022년부터 1조2000억원 규모의 공중급유기 2차 사업을 추진하고 있다.

공군 KF-16 전투기가 상공에서 KC-330 공중급유기로부터 급유를 받고 있다. 공군 제공