성남시, 맞춤형 버스 준공영제 시행으로 연간 900억 절감?

신상진 시장 “시민 세금 아끼면서도 시민 체감 교통 서비스 늘린 저비용·고효율 정책”

경기도 성남시는 ‘성남형 버스 준공영제’를 시행해 시민 세금 900억원 절감과 함께 대중교통 서비스 강화를 실현하고 있다고 1일 밝혔다.