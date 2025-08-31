공약사업 완성도 높인다…구리시, 시민평가단 위촉

한편, 공약사업 시민평가단은 공약의 추진 과정을 시민의 눈높이에서 직접 점검하고 의견을 제시하는 역할을 수행하고 있다. 시는 내실있는 평가단 운영을 통해 공약 이행 전반에 걸쳐 시민이 참여하는 책임행정을 더욱 강화해 나간다는 계획이다.

경기 구리시가 시민평가단과 함께 공약사업의 완성도를 높이기 위한 활동에 나선다.구리시는 지난 28일 시청 3층 상황실에서 '민선8기 공약사업 시민평가단 위촉식'을 개최했다.이날 백경현 구리시장은 재위촉된 22명과 신규 위촉된 2명 등 총 24명의 시민평가단원들에게 위촉장을 전달했다.평가단장으로는 김석중 전 구리시 주민자치협의회장이, 부단장으로는 송규영 한국자유총연맹구리시지회 사무국장이 각각 선출됐다.이어진 심의회에서는 현재 구리시의 공약사업 이행 상황에 대한 전반적인 평가가 이뤄졌으며, 평가 결과 전체 142건의 공약사업 중 73.2%인 104건이 완료되는 등 이행 상황에 대해서도 '적정'으로 평가를 받았다.백경현 구리시장은 "민선 8기 반환점을 넘어 후반부를 향해 가는 지금이야말로 시민과의 약속을 결실로 맺어야 할 중요한 시기"라며 "시민평가단과 함께 공약사업의 완성도를 높여 '즐거운 변화, 더 행복한 구리시'라는 시정목표를 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr