42세 박상현, 동아회원권그룹 오픈 우승…“한번 더 우승 자신있다”

1년10개월만의 정상 등극

커리어 상금 56억 원 돌파

9타 줄인 이태훈 2타차 2위

31일 경기도 광주시 강남300CC(파70)에서 열린 KPGA투어 하반기 첫 대회 동아회원권그룹 오픈에서 우승한 박상현이 4번 홀에서 버디 퍼트를 성공시킨 뒤 갤러리 환호에 손을 들어 답하고 있다. KPGA

KPGA투어 최다승 부문 6번째다. 박상현보다 승수가 많은 선수는 최상호(43승), 박남신(20승), 한장상(19승), 최경주(17승), 최광수(15승)다.

박상현의 우승 스코어 259타는 2017년 티업·지스윙 메가 오픈에서 장이근이 세운 KPGA 투어 72홀 최소타 기록(260타)을 1타 경신했으나 공식 기록으로는 인정되지 않았다.

이번 대회가 젖은 페어웨이에서 볼을 집어 올려서 닦은 뒤 다시 원래 있던 자리 1클럽 이내에 내려놓고 치는 프리퍼드 라이를 적용했기 때문이다.

5언더파 65타를 친 최승빈(24)과 3타를 줄인 송민혁(21·이상 CJ)이 공동 3위(최종합계 16언더파 264타)로 대회를 마쳤다.