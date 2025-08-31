종료 5초 남기고 6점차 뒤집었다…태권도 배준서, 그랑프리 챌린지 우승

배준서(왼쪽‧강화군청)가 30일 전북 무주 태권도원 T1 경기장에서 열린 무주 태권도원 2025 세계태권도 그랑프리 챌린지 남자 58㎏급 결승에서 김종명을 상대로 공격을 시도하고 있다. 연합뉴스

(6-13 13-13 10-4)로 제압하고 금메달을 차지했다.