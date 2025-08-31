시사 전체기사

강릉 가뭄 속, 한국교회 ‘단비 릴레이’ 잇는다

입력:2025-08-31 16:22
한국기독교연합봉사단이 지난 28일 강릉시 교회들에 취약계층에게 나눌 생수를 전달하고 있다. 한국기독교연합봉사단 제공

강원도 강릉이 전례 없는 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 가운데 한국교회가 팔을 걷어붙이고 있다. 식수 공급의 마지노선인 저수율 15% 선이 무너진 상황에서 강릉시는 수도 계량기 75%를 잠갔고, 정부는 30일 강릉에 재난사태를 선포했다.

31일 국민일보 취재를 종합하면 한국기독교연합봉사단(단장 조현삼 목사)는 2.5t 트럭 2대에 2ℓ, 500㎖ 생수를 가득 실어 강릉 지역 21곳 교회에 생수를 지원했다. 지난 28일 지원된 생수는 교회 자체 용도가 아닌 지역 내 경로당과 장애인복지시설 등 취약계층을 중심으로 전달되고 있다.

지역 교회별 자구책 마련도 이어지고 있다. 강릉 강동교회(김태영 목사)는 지난 24일부터 물 부족 상황에 대비해 주일 점심을 빵과 우유로 대체했고, 교회 내 식수를 공급받기 어려운 교우를 위해 생수를 제공하고 있다. 강릉중앙교회(박태환 목사) 역시 같은 날부터 중식 제공을 중단한 상태다.

노회를 비롯해 지역 교계 연합회 단위의 지원도 준비되고 있다. 강릉 지역을 아우르는 대한예수교장로회 합동 강동노회(노회장 김성배 목사)에선 구제 헌금을 모아 생수를 지원할 계획이다. 강릉시기독교연합회(회장 김영철 목사)는 1일 실행위원회 긴급회의를 열고 구호 대책을 세울 계획이다.

이현성 박윤서 기자 sage@kmib.co.kr

