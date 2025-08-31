위기의 국가조찬기도회, “폐지 대신 대대적 쇄신하라”
리더십들 연이은 특검 수사로 “흔들”
“필요하다면 대토론회 열어 대안 찾자”
대한민국 국가조찬기도회(회장 이봉관 장로)가 1966년 창립 이래 가장 큰 위기에 빠졌다.
국가조찬기도회 회장을 비롯한 리더십들이 부정 청탁 혐의로 연달아 특검의 수사 선상에 올랐기 때문이다. 이런 가운데 오는 11월로 예정된 제57회 국가조찬기도회 개최를 두고 내부 논란도 가중되고 있다.
교계에서는 내부 개혁, 혹은 폐지를 두고 여러 의견이 나오는 가운데 원로 목회자들은 쇄신에 방점을 찍고 대대적인 개혁을 해야 한다고 주문했다.
정성진 실천신학대학원대 총장은 31일 국민일보와 통화에서 “힘 있는 사람들의 기도회에서 벗어나 기도회의 진정한 의미 되찾는 방향으로 변화해야 한다”고 주문했다.
정 목사는 “59년 전 첫 기도회부터 호텔에서 하면서 오랜 세월 비용이 많이 필요한 기도회로 자리잡았고 그렇다보니 크리스천 기업인이나 대형교회 목회자들이 주축이 된 ‘부자 기도회’로 변질 됐다”면서 “국가조찬기도회 자체가 문제가 아니라 그동안 왜곡된 관행을 바꿔야 하는데 결국 진정한 기도의 자리로 돌아가야 한다”고 꼬집었다.
그러면서 “비용이 문제라면 일종의 재단을 만들어 대안을 찾고 어두웠던 현대사 속에서 권력에 굴종했던 얼룩졌던 과거사를 통렬히 반성하고 새 길을 찾아야 한다”면서 “최근 지도력들이 구설에 오른다고 무조건 폐지하는 건 능사가 아니다. 폐지하면 느닷없이 제3의 ‘C급 기도회’가 생겨나 걷잡을 수 없는 상황이 벌어질 수도 있다”고 우려했다.
정 목사는 “나단 선지자가 다윗에게 했던 일갈과 같은 따끔한 충고를 대통령을 향해 할 수 있는 기도회로 변화해야 한다”면서 “필요하다면 국가조찬기도회 개혁을 위한 대토론회라도 열자”고 제안했다.
교단장을 비롯해 한국기독교교회협의회와 한국기독교총연합회 대표회장을 지낸 박종순 충신교회 원로목사는 “국가조찬기도회의 현 지도자들의 일괄 사퇴까지 염두에 둘 정도의 강력한 개혁 방안을 마련해야 한다”면서 “우선 내부에서 자성한 뒤 대안을 찾아 교계가 납득하고 이해할만한 해법을 제시하는 게 우선”이라고 밝혔다.
박 목사는 “올 국가조찬기도회를 여느냐 마느냐와 같은 지엽적인 문제로 고민할 게 아니라 대승적 차원에서 바르게 나아갈 길을 찾는 계기로 삼으라”고 주문했다.
실제 국가조찬기도회 내부에서는 ‘11월 국가조찬기도회’를 두고 깊은 고민에 빠진 모양새다. 한 관계자는 “내부가 아무래도 혼란스럽고 올 국가조찬기도회를 두고 여러 고민이 많다”고 전했다.
국가조찬기도회 전신은 1966년 3월 8일 서울 조선호텔에서 열린 ‘대통령 조찬기도회’다. 대통령이 참여하는 형태의 기도회는 전세계에서 미국에 이어 두 번째다. 68년 5월 1일 열린 2회 기도회에 박정희 대통령이 참석했다. 이후 정권이 교체될 때마다 대통령들은 임기 중 최소 한 차례 이상 국가조찬기도회에 참석하는 전통을 이어왔다.
장창일 기자 jangci@kmib.co.kr
