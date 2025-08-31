최교진 교육장관 후보자, 논문 표절 논란에 “출처 표시 소홀… 송구”

최교진 부총리 겸 교육부장관 후보자가 지난 14일 서울 영등포구 한국교육시설안전원에서 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 윤웅 기자

다만 논문의 핵심 내용이 매니페스토 운동이라는 당시의 새로운 정치 현상에 관한 것이라 언론 보도를 일부 활용할 수밖에 없었고 그 과정에서 출처 표시가 소홀했다”며 “해당 논문은 연구 윤리 관련 구체적 기준이 정립되기 이전인 2006년에 작성된 점을 고려할 필요가 있다고 생각한다”고 강조했다.

그러면서 “당시 검찰의 과도한 수사와 권한 남용에 대한 비판에 공감하는 취지로 관련 글을 공유했으나, 자녀 입시 비리 등을 옹호하려는 의도는 아니었다”고 해명했다.

내년 정부 예산안에 따르면 거점국립대에 대한 지원은 다른 대학에 대한 투자의 감액 없이 별도의 증액을 통해 이뤄진다”고 답했다. 서울대 10개 만들기는 국가 균형 성장을 위해 9개 거점 국립대를 서울대 수준으로 끌어올린다는 이재명 대통령의 대선 공약이다.